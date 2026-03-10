सीएम सैनी- एक मौका नहीं तो जिंदगी खत्म, फिर आई स्कूलों और ट्रेन में बम विस्फोट की ईमेल

गुड़गांव के निजी स्कूलों को एक बार फिर खालिस्तानी धमकी वाले ईमेल प्राप्त हुए हैं। एक दर्जन से ज्यादा स्कूलों को मिली ईमेल में दोपहर 1 बजकर 11 मिनट पर बम विस्फोट किए जाने की बात कही गई है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): गुड़गांव के निजी स्कूलों को एक बार फिर खालिस्तानी धमकी वाले ईमेल प्राप्त हुए हैं। एक दर्जन से ज्यादा स्कूलों को मिली ईमेल में दोपहर 1 बजकर 11 मिनट पर बम विस्फोट किए जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही दोपहर 3 बजकर 11 मिनट पर ट्रेनों में भी धमाके किए जाने की धमकी दी गई है। इतना ही नहीं इस ईमेल में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को टारगेट करके कहा गया है कि वह पंजाब को खालिस्तान बनाने में स्पोर्ट करें।

जानकारी के मुताबिक, स्कूलों को भेजी गई ईमेल में कहा गया है कि मोदी-शाह और जयशंकर आतंकवादी और सिखों के दुश्मन हैं। निज्जर को शहीद बताते हुए उसका बदला लेने की बात भी ईमेल में कही गई है। सुबह करीब सवा सात बजे आई इस ईमेल में दोपहर 1 बजकर 11 मिनट स्कूलों में बम ब्लास्ट किए जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही 3 बजकर 11 मिनट पर ट्रेनों में भी बम विस्फोट किए जाने की बात कही गई है। यह ईमेल खालिस्तान नेशनल आर्मी की तरफ से गुरंख सिंह रुकांन शाहवाला व डॉ गुमिरवेर सिंह खान रजाड़ा की तरफ से भेजे जाने की बात कही गई है।

स्कूलों को भेजी गई ईमेल की जानकारी जब गुड़गांव पुलिस को मिली तो तुरंत ही बम निरोधक दस्ते और डॉग स्कवायड को मौके पर भेजा गया जिन्होंने स्कूलों में जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक तौर पर सामने आया कि यह ईमेल गुड़गांव सेक्टर-14 के डीएवी स्कूल, सेक्टर-10 के अल्पाइन स्कूल, सेक्टर-4 के सीसीए स्कूल, ब्लू बेल्स स्कूल, डीपीएस स्कूल, कॉस्मोपॉलिटन सहित करीब एक दर्जन से ज्यादा स्कूलों को प्राप्त हुई है। इन सभी स्कूलों द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम को यह सूचना दी गई जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा जांच के बाद राहत की सांस ली है। पुलिस की मानें तो साइबर अपराध की टीमों को जांच के लिए लगाया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह ईमेल कहां से आई थी।

आपको बता दें कि स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने का यह कोई पहला मामला नहीं है। बल्कि इससे पहले भी दो बार इस तरह की धमकी भरे ईमेल इसी साल की शुरूआत में भी स्कूलों को मिले थे। इस दौरान दो दर्जन से ज्यादा स्कूलों को ईमेल मिलने के बाद स्कूलों को सेनेटाइज किया था। वहीं, पुलिस कमिश्नर ने भी स्कूल प्रबंधन से अपील की है कि वह इस तरह की ईमेल को लेकर पैनिक न हों। पुलिस ने सुरक्षा के सभी पैमानों पर जांच शुरू कर दी है।